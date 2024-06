Am 29. Juni 2024 erwartet uns in Cala Rajada ein schöner Sommertag mit Temperaturen zwischen 21.64ºC und 27.68ºC.

Tageszeitliche Temperaturschwankungen

Das Thermometer zeigt in der Früh 21.66ºC, steigt im Laufe des Tages auf 26.37ºC und bleibt am Nachmittag konstant bei 26.42ºC. In der Nacht können wir uns auf angenehme 22.9ºC einrichten. Die gefühlten Temperaturen liegen dabei morgens bei 22.31ºC, tagsüber und abends bei 26.37ºC bzw. 26.42ºC und nachts bei 23.18ºC.

Wetterbedingungen und -ausblick

Mit einer Luftdruckmessung von 1012 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 59% bietet der Tag ideale Wetterbedingungen. Die Windgeschwindigkeit liegt bei 9.71m/s in 223º Richtung, mit Böen bis zu 11.64m/s. Die Bewölkung liegt bei 60%, aber die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt 0%, was uns einen sonnigen Tag verspricht.

Planen Sie Ihren Tag in Cala Rajada im Voraus und genießen Sie das sommerliche Wetter, das milden Wind und die strahlenden Sonnenstrahlen.