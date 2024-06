Das Wetter in Palma präsentiert sich zum Ende des Monats Juni von seiner besten Seite. Mit Temperaturen, die im Tagesverlauf zwischen 20,8°C und 28,09°C variieren, verspricht der Tag perfekte Bedingungen für alle Freizeitaktivitäten.

Morgen-, Mittag- und Abendprognose

Der Morgen beginnt in Palma mit milden 21,12°C, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 27,75°C erhöhen. Am Abend kühlt es sich auf angenehme 26,28°C ab und in der Nacht fallen die Temperaturen auf 22,63°C.

Gefühlte Temperaturen und Niederschlagsprognose

Die gefühlten Temperaturen für den Tag sind ähnlich angenehm wie die tatsächlichen Werte, mit 21,53°C am Morgen, 28,26°C am Tag und 26,28°C am Abend. In der Nacht wird es mit 22,85°C etwas kühler.

Die gute Nachricht ist, dass es an diesem Tag sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu Niederschlägen kommt – die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Die Wolkenabdeckung beträgt ebenfalls 0%, so dass klaren Himmel und Sonnenschein erwartet werden können.

Weitere Wetterdetails

Die atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird bei 51% liegen. Beim Wind kann man mit einer Geschwindigkeit von 4.1 m/s aus Richtung 195° rechnen, mit Böen, die bis zu 3,07 m/s erreichen können.

Alles in allem verspricht der 30. Juni 2024 in Palma einen perfekten Tag für alle geplanten Aktivitäten und ein störungsfreies Wettererlebnis.