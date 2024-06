Sommerliche Temperaturen, wolkenloser Himmel und kaum Wind: Das Wetter in Alcúdia verwöhnt uns mit idealen Bedingungen für einen Tag am Strand.

Die tagesaktuellen Temperaturen

Die heutigen Temperaturen schwanken zwischen einer angenehmen Mindesttemperatur von 21,56ºC und einer Höchsttemperatur von 29,87ºC. Das heißt, wir erleben am Morgen erfrischende 21,74ºC. Gegen Mittag klettern die Temperaturen auf 29,06ºC und am Nachmittag auf 28,35ºC. Nach Sonnenuntergang kühlt es sich dann auf 23,71ºC ab.

Sensationelle Wetterverhältnisse

Die Gefühlstemperatur liegt am Morgen bei 22,01ºC, erreicht tagsüber 29,62ºC und beträgt am Abend 28,95ºC. Nachts fühlt es sich dann an wie 23,86ºC. Der Luftdruck liegt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 49%. Der Wind weht mit 4,95m/s aus Richtung 126º, mit Windböen von bis zu 6,67m/s. Mit einer Nubosität von 0% und einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% sind klare Himmel und sonniges Wetter garantiert.

Vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme und genießen Sie den wunderschönen Sommertag in Alcúdia voll und ganz!