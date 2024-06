Der Sommer auf Mallorca hält einige angenehme Überraschungen für Sie bereit. Es erwartet Sie ideales Wetter in Cala Millor am 30. Juni 2024. Für alle, die planen, an diesem Tag Cala Millor zu besuchen, haben wir einige wichtige Wetterinformationen zusammengestellt.

Temperaturvorhersage

Mit einer minimalen Temperatur von 20.75ºC und einer maximalen Temperatur von 25.72ºC, sollten Sie sich auf einen milden Tag vorbereiten. Erwarten Sie am Morgen eine Temperatur von 20.88ºC, während des Tages 25.18ºC, am Nachmittag 24.64ºC und in der Nacht 22.35ºC.

Gefühlte Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur wird sich am Morgen auf 21.22ºC, tagsüber auf 25.35ºC, am Nachmittag auf 24.78ºC und in der Nacht auf 22.65ºC belaufen, vergessen Sie also nicht, sich entsprechend anzuziehen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, also definitiv ein wenig feuchter als gewöhnlich.

Wind und Niederschlag

Der Wind wird mit 6.31m/s aus Richtung 146º wehen, mit Böen von bis zu 6.15m/s. Mit einer erwarteten Niederschlagsmenge von 0%, sollten Sie keinen Regen erwarten. Der Himmel wird völlig klar sein, da die Bewölkung ebenfalls bei 0% liegt.

Der Luftdruck

Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen, also ziemlich normal für diese Jahreszeit. Mit all diesen Informationen sind Sie auf jeden Fall bereit für Ihren Besuch in Cala Millor am 30. Juni.