Port d'Andratx, Mallorca - Wenn Sie planen, Ihren 30. Juni in Port d'Andratx zu verbringen, können Sie sich auf ideales Sommerwetter freuen. Nach unserer neuesten Vorhersage wird es ein angenehm warmer Tag ohne Regen und Sonnenschein von morgens bis abends.

Morgendliche Frische und tagsüber Wärme

Der Tag beginnt in Port d'Andratx mit einer Mindesttemperatur von 22,52°C, steigt aber bis zum Mittag auf 24,56°C. Nachmittags erreichen wir mit 24,82°C den Höhepunkt des Tages bevor die Temperatur abends auf 23,57°C abfällt. Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 23,06°C, tagsüber bei 24,93°C, am Nachmittag bei 25,13°C und in der Nacht bei 23,97°C.

Ruhe vor dem Sturm oder eine kleine Brise?

Obwohl es kein Sturm erwartet wird, könnte ein wenig Bewegung in der Luft sein. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,38m/s und Böen von 6,01m/s aus der Richtung 142°. Keine Sorge, es ist nur eine leichte Brise, die nur zum Komfort des Tages beiträgt.

Blauer Himmel und kein Regen

Eine klare Vorhersage für eine 0%ige Bewölkung bedeutet, dass der Himmel ganz klar sein wird. Es wird keinen Tropfen Regen geben, da die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls 0% beträgt. Der Druck beträgt 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit 71%.

Genießen Sie den schönen Tag in Port d'Andratx, und vergessen Sie nicht, Sonnencreme mitzunehmen!