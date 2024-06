Die Insel Mallorca erwartet einen herrlichen Sommertag in Santa Ponsa am 30. Juni. Mit einer Mindesttemperatur von 21.71°C und einer Höchsttemperatur von 26.47°C verspricht der Tag, sonnig und warm zu werden. Das ist ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur Entspannung am weitläufigen Sandstrand von Santa Ponsa.

Detaillierte Tagesvorhersage Am Morgen wird die Temperatur bei 21.81°C liegen und im Laufe des Tages auf 25.72°C steigen. Der Abend kühlt sich auf angenehme 25.63°C ab, während es in der Nacht auf 22.89°C sinkt. Aufgrund der Wärme und der gemäßigten Bedingungen wird die gefühlte Temperatur etwas höher als die tatsächliche Temperatur sein, mit 22.27°C am Morgen, 25.99°C am Tag, 25.87°C am Nachmittag und 23.22°C in der Nacht. Wetterdaten und -bedingungen Die atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 63 Prozent. Es wird erwartet, dass der Wind aus Richtung 173° mit einer Geschwindigkeit von 4.25m/s und Böen bis zu 4.11m/s weht. Auch wenn der Himmel wolkenlos ist mit einer Nubosität von 0%, besteht keine Wahrscheinlichkeit für Regen, was den Tag noch perfekter für die geplanten Veranstaltungen macht.