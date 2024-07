Mallorca – Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, heute möchten wir Sie über die Wetterprognose für den 1. Juli 2024 in unserer beliebten Hauptstadt Palma auf Mallorca informieren.

Während wir uns auf den Höhepunkt des mallorquinischen Sommers zubewegen, können wir uns auf angenehme Temperaturen zwischen 20,98°C und 27,64°C freuen. Der Start in den Tag wird von erfrischenden 22,26°C begleitet bevor wir auf ein leicht erhöhtes Mittagsthermometer von 26,14°C blicken werden. Am Abend kühlt es dann etwas auf 24,7°C ab, wodurch die Nacht mit gemütlichen 20,98°C sehr angenehm wird.

Gelegentliche Wolken und erhabene Ruhe: Entdecken Sie das Gefühl des Balearen-Sommers

Die gefühlte Temperatur wird im Tagesverlauf ähnliche Werte zeigen, mit 22,37°C am Morgen, 26,14°C am Mittag, 24,92°C am Abend und schließlich 21,14°C in der Nacht.

Die Wettersituation wird sich bei einer atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% präsentieren. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,28 m/s aus west-südwestlicher Richtung wehen, wobei es gelegentlich zu Böen von bis zu 4,06 m/s kommen kann.

Ein Himmel, der zu 83% von Wolken bedeckt ist, mag etwas bedrückend wirken, aber keine Sorge - die Regenwahrscheinlichkeit bleibt mit nur 1% unbedeutend niedrig. Genießen Sie also den Tag in Palma.

Genießen Sie den Sommer in unserer schönen Stadt Palma.