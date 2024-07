Um den ersten Juli 2024 in Sóller, Mallorca, optimal zu gestalten, präsentieren wir die umfassendsten und genauesten Wetterinformationen. Das Thermometer zu Tagesbeginn zeigt angenehme 21.92°C. Im Laufe des Tages, wie zu erwarten, steigt die Temperatur auf 24.39°C, während sie am Abend auf 23.51°C abfällt. In der Nacht kühlt es sich ab auf 20.22°C.

Gefühlte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

Und so werden sich die gefühlten Temperaturen verhalten: 22.15°C am Morgen, 24.63°C tagsüber, 23.74°C am Nachmittag und 20.46°C während der Nacht. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% behält der Tag eine ausgewogene Balance zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit.

Wind und Niederschlagsmuster

Ein leichter Wind aus nordöstlicher Richtung (53°) mit Geschwindigkeiten von bis zu 4.04 m/s und Böen von 3.36 m/s ist vorausgesagt. Trotz einer hohen Bewölkung von 94% ist die Regenwahrscheinlichkeit mit nur 1% relativ gering.

Mit einer minimalen Temperatur von 20.22°C und einem Maximum von 27.29°C, und einer Durchschnittstemperatur von 24.12°C zeigt die Wettervorhersage eine ideale Sommertemperatur für einen perfekten Sommerurlaubstag.