Die Einwohner und Besucher von Cala Millor können sich auf ein angenehmes Wetter einstellen. Mit einer minimalen Temperatur von 21,12°C und einer maximalen von 24,23°C verspricht der erste Juli ein eher milder Tag zu werden.

Morgens bis nachts: So entwickelt sich das Wetter

Mit 22,17°C startet der Morgen in Cala Millor. Im Tagesverlauf steigt die Temperatur leicht auf 22,99°C an, bevor sie am Nachmittag auf 22,7°C absinkt. Wenn die Sonne untergeht, erwartet uns eine angenehme Nacht mit 21,12°C. Die gefühlte Temperatur wird morgens 22,43°C, tagsüber 23,25°C, nachmittags 22,78°C und nachts 21,35°C betragen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%. Der Wind weht mit 7,13 m/s aus einer Richtung von 45°. Böen können eine Geschwindigkeit von bis zu 6,52 m/s erreichen.

Wolken und Regen

Trotz einer kompletten Bewölkung von 100% liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei nur 0,78%. Das Wetter bleibt also weitestgehend trocken.

Sie planen einen Ausflug nach Cala Millor? Dann ist der 1. Juli 2024 sicherlich ein guter Tag dafür. Also packen Sie Ihre Sachen und genießen Sie das angenehme Wetter auf Mallorca.