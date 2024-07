An diesem ersten Juli in der schönen Stadt Port d'Andratx können wir eine Mindesttemperatur von 22,52ºC und eine Höchsttemperatur von 25,47ºC erwarten. Am frühen Morgen wird die Temperatur bei etwa 23,27ºC liegen, steigt Tagsüber auf bis zu 24,62ºC, sinkt am Nachmittag auf 24,48ºC und fällt Nachts auf 22,52ºC ab.

Die wahrgenommene Temperatur wird sich etwas anders anfühlen. So wird die gefühlte Temperatur am Morgen etwa 23,64ºC, am Tag 24,91ºC, am Nachmittag 24,81ºC und am Abend 22,94ºC betragen.

Informationen zur atmosphärischen Bedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen präsentieren sich mit einem Druck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,81 m/s aus einer Richtung von 64º und kann in Böen bis zu 5,22 m/s erreichen.

Die Wolkendecke beträgt 67% und die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering, nur 0,94%.

Obwohl es viele Wolken gibt, wird der Regen uns wahrscheinlich nicht stören. Also genießen Sie diesen schönen Tag in Port d'Andratx in vollen Zügen.