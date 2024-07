Der Sommer auf der beliebten Baleareninsel ist voller Sonnenschein und warmen Temperaturen. Am Montag werden wir Mindesttemperaturen von 21,76°C und Höchsttemperaturen von 26,93°C erleben. Der Tag verspricht also, mild zu sein und perfekte Bedingungen für ein Sonnenbad am Strand zu bieten.

Stundenweise Vorhersage

Am Morgen wird die Temperatur etwa 22,68°C betragen, tagsüber erreicht sie dann 25,57°C. Da die Sonne weiterhin hoch am Himmel steht und das Thermometer auf 24,65°C zeigt. Spät abends, nach Sonnenuntergang, kühlt es sich etwas ab mit einer Temperatur von 21,76°C.

Angenehme Brise und geringe Regenwahrscheinlichkeit

Die Atmosphäre wird mit einer Druckmessung von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% recht stabil sein. Eine zarte Brise von etwa 3,95 m/s, aus einer Richtung von etwa 190° kommend wird für eine angenehme Abkühlung sorgen. Die Böen werden nicht stärker als 3,8 m/s sein.

Der Himmel wird zu 75% bewölkt sein, aber die Aussicht auf Regen ist sehr gering, mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 1%. Also, wenn Sie am Strand von Santa Ponsa ein Picknick planen oder einfach nur die Sonne genießen wollen, können Sie das tun, ohne sich Sorgen über einen plötzlichen Regenschauer machen zu müssen.