Der Tag in Sóller verspricht angenehme Temperaturen. Wir beginnen den Morgen bei 19.29ºC, bevor die Temperatur bis zum Mittag auf 23.76ºC ansteigt. Am Nachmittag können wir bei 23.2ºC entspannen, während die Nacht mit ca. 20.34ºC frische Temperaturen bringt. Aber seien Sie unbesorgt, liebe Leser, die gefühlte Temperatur wird 19.65ºC am Morgen, 23.71ºC am Tag, 23.01ºC am Nachmittag und 20.31ºC in der Nacht betragen.

Wind und Wetter: Sanfte Brise, aber trocken

Die Windgeschwindigkeit wird 4.5m/s in Richtung 304º betragen, mit Böen von bis zu 5.13m/s. Das Wetter wird sich mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% präsentieren. Der Atmosphärendruck ist 1018 hPa.

Bewölkung: Ein Hauch von Sonne

Die Wolkendecke wird bei 38% liegen, daher werden wir den Großteil des Tages über Sonnenschein verfügen. Darüber hinaus freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass es keine Regenwahrscheinlichkeit für den Tag gibt.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Sóller und freuen uns darauf, Ihnen morgen wieder zur Verfügung zu stehen. Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer!