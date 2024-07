Wir erwarten für den 3. Juli 2024 in Alcúdia ein Wetter, das im Wesentlichen angenehm mit einigen Wolken ist. Die vorhergesagte Tiefsttemperatur beträgt 20,26 Grad Celsius, während die Höchsttemperatur auf 26,1 Grad Celsius steigen wird. Der Tag startet mit einer morgendlichen Temperatur von 20,52 Grad Celsius, tagsüber erwarten wir 25,23 Grad Celsius, am Nachmittag 24,69 Grad Celsius und in der Nacht wird es dann auf 21,35 Grad Celsius abkühlen.

Thermisches Gefühl und andere meteorologische Aspekte

Das thermische Gefühl in Alcúdia wird im Laufe des Tages variieren. Am Morgen wird es bei 20,69 Grad Celsius liegen, tagsüber wird es auf 25,32 Grad Celsius steigen, am Nachmittag 24,52 Grad Celsius erreichen und in der Nacht bei 21,47 Grad Celsius liegen. Die atmosphärische Druckprognose beträgt 1013 hPa und die erwartete Luftfeuchtigkeit ist 58 Prozent.

Wind und Regenprognose

Bezüglich des Windes wird erwartet, dass er mit einer Geschwindigkeit von 5,77 m/s in der Richtung 17 Grad wehen wird, wobei die Windböen 5,5 m/s erreichen können. Die Bewölkung beträgt 84 Prozent und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent, was bedeutet, dass wir einen größtenteils trockenen Tag erwarten können.