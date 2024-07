In der wunderschönen Hafenstadt Port d'Andratx auf Mallorca erwartet uns ein Tag voller Sonnenschein und mildem Sommerwetter. Der Himmel präsentiert sich mit einer Bewölkung von 85%, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Temperatur

Die Tageshöchsttemperatur wird mit 24,95 °C am Nachmittag erwartet, während die Nachttemperaturen bis auf angenehme 23,88 °C sinken. Am Morgen können wir eine Temperatur von 22,53 °C erwarten, die sich dann im Laufe des Tages bis auf 24,33 °C erhöht. Das Barometer zeigt einen angenehmen Atmosphärendruck von 1014 hPa an.

Wind und Feuchtigkeit

Der Wind beginnt langsam mit einer Geschwindigkeit von 4,13 m/s und einer Richtung von 323° und kann in Böen auf bis zu 4,93 m/s ansteigen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 68% sorgt für angenehmes Seewetter, was Port d'Andratx zu einem perfekten Ort für alle Arten von Wassersportaktivitäten macht.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses großartige Wetter zu genießen! Machen Sie sich bereit, einen spektakulären Sonntag im Hafen von Port d'Andratx zu verbringen und die Schönheiten, die dieses mallorquinische Juwel zu bieten hat, zu entdecken.