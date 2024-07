In Santa Ponsa erwartet uns am kommenden 3. Juli ein ziemlich angenehmer Tag. Die Temperaturen werden zwischen 21 und 26 Grad Celsius variieren.

Temperaturen während des Tages

Die minimale Temperatur beträgt 21.08ºC, mit einer erwarteten Temperatur von 21.47ºC am Morgen. Die maximale Temperatur wird 25.81ºC erreichen, wobei der wärmste Teil des Tages die Mittagszeit mit 25.21ºC und der Nachmittag mit 25.8ºC sein wird. Abends kühlt es dann auf 22.72ºC ab.

Fühlt sich das Wetter gut an?

Die Hitze wird definitiv spürbar, aber nicht unerträglich sein, mit einer gefühlten Temperatur von 21.71ºC am Morgen, 25.35ºC am Tag und 25.43ºC am Nachmittag. Nach Sonnenuntergang ist es angenehm kühl mit gefühlten 22.38ºC.

Atmosphärische Bedingungen

Der atmosphärische Druck wird bei konstanten 1014 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit etwa 60% betragen wird, was einen angenehm feuchten Tag bedeutet.

Wie ist der Wind?

Es wird ein leichter Wind wehen, mit Geschwindigkeiten von 4.54 m/s aus der Richtung 261º und Böen, die eine Geschwindigkeit von 6.43 m/s erreichen können.

Chancen auf Regen?

Mit einer Nubosität von 83% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bleibt es wahrscheinlich trocken. Ideale Bedingungen für Ihren Strandtag in Santa Ponsa!