Am 4. Juli 2024 erwartet uns in Sóller, einer idyllischen Stadt auf der Insel Mallorca, ein heller und klarer Tag. Es werden keine Niederschläge erwartet und die Temperaturen liegen zwischen 18.91°C und 28.05°C.

Morgens kühle 19.41°C - ideales Wetter für einen Spaziergang

Der Morgen in Sóller startet mit erwarteten 19.41°C, fühlt sich aber wie 19.34°C an - das perfekte Wetter, um einen Spaziergang in der Stadt oder ein Frühstück im Freien zu genießen.

Der Tag erreicht seinen Höhepunkt mit 28.03°C

Die Temperaturen steigen bis zum Mittag auf 28.03°C an, wobei die gefühlte Temperatur bei 27.62°C liegt. In den Nachmittagsstunden sinken die Temperaturen auf 27.07°C, fühlen sich jedoch wie 27.3°C an.

Eine angenehme Abendkühle bei 21.94°C

Die Nacht bringt uns angenehme 21.94°C, mit einer gefühlten Temperatur von 22.2°C - die perfekte Atmosphäre, um den Abend ausklingen zu lassen und sich auf die gleichbleibend angenehme Nacht vorzubereiten.

Leichter Wind, trockene Luft und klare Sicht

Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1016 hPa erwartet, während der Luftfeuchtigkeitsgrad bei mäßig trockenen 39% liegen wird. Leichte Winde mit einer Geschwindigkeit von 2.31m/s und Böen bis zu 2.55m/s werden aus Richtung 302º erwartet.

Die Nubosität - oder Wolkenbedeckung - soll 0% betragen, was einen strahlenden Sonnenschein auf der Insel verspricht.

Sóller sollte also einen sehr schönen und sonnigen Tag erwarten. Vergessen Sie nicht, Ihren Sonnenschutz mitzunehmen!