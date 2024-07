Liebe Leser, unerwartete Wetterveränderungen können Ihre Urlaubspläne beeinträchtigen. Deshalb ist es immer besser, sich über die Wetterbedingungen im Voraus zu informieren.

Zusammenfassung der Wetterbedingungen

Am 4. Juli 2024 erwarten wir in Alcúdia sonnige Bedingungen mit keiner einzigen Wolke am Himmel. Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen liegt bei 0%. Die Temperaturen liegen zwischen 20.42ºC und 28.19ºC mit einer Tagesdurchschnittstemperatur von 27.62ºC. Von daher empfehlen wir Ihnen, sich entsprechend zu kleiden.

Detaillierte Wetterbedingungen

Den uns vorliegenden Prognosen zufolge wird die morgendliche Temperatur bei rund 20.71ºC liegen und sich am Tag auf etwa 27.62ºC erhöhen. Die Temperatur am Abend erreicht 27.35ºC und nachts werden es ungefähr 23.55ºC sein.

Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei etwa 21ºC liegen, tagsüber bei rund 27.88ºC, am Nachmittag bei knapp 28.21ºC und in der Nacht bei etwa 23.76ºC.

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.19m/s aus einer Richtung von 136º wehen, mit Böen von bis zu 6.15m/s.

Der Luftdruck liegt bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 48%.

Die Wettervorhersage zeigt, dass es der perfekte Tag für alle Sonnenanbeter und Naturliebhaber sein wird. Planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend und genießen Sie einen wunderbaren Tag in Alcúdia!