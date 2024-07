Hier in Cala Millor erwartet uns ein angenehmer Tag mit einer Mindesttemperatur von 20.69°C und maximalen Temperaturen von 24.49°C. Keine Wolke am Himmel und kein Regen in Sicht - ein perfekter Tag, um jeden Moment am Strand zu genießen.

Detaillierte Tagesvorhersage

Der Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 21.07°C am Morgen. Tagsüber klettert das Thermometer auf 24.16°C. Am Nachmittag können wir mit 23.83°C rechnen, bevor die Temperatur in der Nacht auf 22.21°C sinkt.

Die gefühlte Temperatur liegt bei 21.19°C am Morgen, 24.28°C am Tag, 23.97°C am Nachmittag und 22.44°C in der Nacht.

Wetterbedingungen

Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit 63%. Der Wind hat eine Geschwindigkeit von 6.53m/s und bewegt sich in Richtung 154º, mit Windböen von bis zu 6.04m/s.

Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Bewölkung von 0% können Sie sicher sein, dass der heutige Tag ideal für jede Art von Outdoor-Aktivität ist.

Genießen Sie den Tag und bleiben Sie sicher und gesund, wenn Sie Ihre Zeit draußen verbringen. Nur weil das Wetter schön und warm ist, bedeutet das nicht, dass man sich nicht schützen sollte. Denken Sie an Ihre Sonnencreme und trinken Sie viel Wasser!