In Santanyí lässt das Wetter keine Wünsche offen. Mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 20.84°C und einer maximalen Temperatur von 25.72°C erleben wir ein traumhaftes Sommerklima auf unserer Lieblingsinsel Mallorca.

Temperaturdetails für den Tag

Die Tagestemperaturen sind für alle sehr angenehm. Am Morgen kann man mit 21.13°C rechnen. Für den Tag wird eine Temperatur von bis zu 25.48°C erwartet. Am Nachmittag und am Abend werden wir 24.65°C beziehungsweise 22.45°C haben.

Wind und Feuchtigkeit

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.1 m/s aus Richtung 173°, mit Sturmböen von bis zu 4.96 m/s. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%, bei einer atmosphärischen Drucklage von 1016 hPa.

Ausgezeichnete Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Trübe Stimmung ist für diesen Tag ein Fremdwort! Mit 0% Niederschlagswahrscheinlichkeit und einer einhergehenden Bewölkung von 0% steht Ihrer Outdoor-Aktivität nichts im Wege. Genießen Sie den Tag im Freien mit der angenehmen sommerlichen Temperatur.