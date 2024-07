Die Prognose für den 5. Juli 2024 in Palma sieht überwiegend sonniges Wetter vor, perfekt zum Genießen der zahlreichen Freizeitaktivitäten, die die Insel zu bieten hat. Die Wettersituation für diesen Tag wird voraussichtlich angenehm sein, wobei die Temperaturen sowohl tagsüber als auch nachts mild bleiben.

Temperaturrekord: bis zu 30.6ºC erwartet

Die minimale Temperatur wird bei etwa 20.35ºC liegen, während die maximale Temperatur bis auf 30.6ºC klettern soll. Der Morgen startet mit milden 20.39ºC, während der Tag einen Höchststand von 29.78ºC erreichen soll. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 29.08ºC erwartet, bevor die Nacht mit angenehmen 22.78ºC einbricht. Die gefühlte Temperatur wird bei etwa 20.44ºC am Morgen, 29.78ºC am Tag, 28.98ºC am Nachmittag und 22.84ºC in der Nacht liegen.

Weitere Wetterdetails: Niedrige Luftfeuchtigkeit und schwacher Wind

Der Luftdruck wird bei etwa 1014 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit wird etwa 43% betragen, was die Hitze weniger drückend macht. Der Wind wird aus der Richtung 144º wehen und eine Geschwindigkeit von etwa 4.43 m/s erreichen, mit Böen bis zu 5.86 m/s. Die Nebelbedeckung bleibt niedrig bei 23%, was bedeutet, dass die Sonne überwiegend scheinen wird. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% sehr gering.

Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und genießen Sie den sonnigen Tag in Palma!