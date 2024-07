Herzlich willkommen zu unserer ausführlichen Wettervorhersage für Sóller am 5. Juli 2024 – ein perfekter Tag zum Genießen der wunderschönen Landschaft, die diese einzigartige Insel bietet.

Temperaturen von morgens bis abends

Beginnen wir mit den Temperaturen: Die Tagesmindesttemperatur liegt bei 20.22ºC, wobei diese bereits am Morgen erreicht wird. Das Thermometer klettert auf eine maximale Tagestemperatur von 30.89ºC. Regelmäßiges Trinken und Schutz vor der Sonne wird an diesem Tag besonders wichtig sein.

Nachmittags werden es etwa 28.31ºC und für die Nacht ziehen angenehmere 22.99ºC heran. Die gefühlten Temperaturen liegen bei 20.26ºC am Morgen, 29.87ºC am Tag, 28.52ºC am Nachmittag und 22.99ºC in der Nacht.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Die Luftdruckwerte erreichen dabei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 39% - das perfekte Wetter, um die traumhafte Natur Mallorcas zu erleben.

Für die, die gerne eine Brise in ihren Haaren spüren, können wir Ihnen berichten, dass die Windgeschwindigkeit etwa 1.97m/s aus Richtung 149º beträgt, mit Böen von bis zu 2.48m/s. Die Bewölkungsrate beträgt am Mittwoch 27%, ein idealer Tag, um die Sonne zu genießen.

Niederschlagswahrscheinlichkeit

Zum Schluss noch ein Blick auf die Regenwahrscheinlichkeit: sie liegt bei 0%. Also kein Regenschirm nötig, vergessen Sie aber nicht den Sonnenschutz!

Viel Spaß und guten Aufenthalt in Sóller, genießen Sie das schöne Wetter und entdecken Sie die einzigartige Kultur und die atemberaubende Landschaft dieses Teils Mallorcas.