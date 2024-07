Alcúdia, einer der beliebtesten Orte auf der Insel Mallorca, wird am 5. Juli 2024 von exzellentem Sommerwetter profitieren. Gemäß unseren neuesten meteorologischen Daten können Urlauber und Einheimische für den besagten Tag mit einer minimalen Temperatur von 21,53ºC rechnen, während die maximale Temperatur bis auf 28,52ºC steigen wird.

Detailverliebte Stundenvorhersage

Die Temperatur in der Früh wird bei 21,53ºC liegen, während am späten Vormittag und Nachmittag angenehme 27,95ºC, bzw. 27,08ºC erwartet werden. In der Nacht kühlt es sich wieder auf angenehme 23,2ºC ab. Für diejenigen, die mehr an der gefühlten Temperatur interessiert sind, werden diese Werte bei 21,67ºC, 28,48ºC, 27,69ºC und 23,43ºC am Abend liegen.

Feuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen und der Feuchtigkeitsgehalt wird 51% betragen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,8m/s aus Richtung 119º wehen, wobei gelegentliche Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 6,97m/s aufkommen können.

Wolken und Regen? Eher unwahrscheinlich!

Die Wolkenbedeckung wird laut den aktuellen Vorhersagen lediglich 11% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt sogar bei 0%. Das heißt, dass auch am 5. Juli angenehme Wetterbedingungen herrschen werden und die Möglichkeit für touristische Aktivitäten unter freiem Himmel hervorragen sein wird.

Genießen Sie den Tag in Alcúdia und denken Sie daran, sich vor der starken Sommersonne zu schützen!