Das malerische Küstenstädtchen Cala Rajada auf Mallorca erwartet am 5. Juli einen ruhigen Sommertag mit angenehmen Temperaturen.

Bequeme Temperaturen für Urlauber

Die Temperaturen haben eine minimale Temperatur von 22.28ºC und eine maximale von 24.68ºC am Tag. Die morgendliche Temperatur wird auf 22.28ºC geschätzt, während sie tagsüber auf 24.49ºC ansteigen wird, danach wird sie auf 24.28ºC am Nachmittag und 23.03ºC in der Nacht fallen.

Die Sensation ist am Morgen 22.42ºC und tagsüber 24.61ºC und am Nachmittag 24.49ºC und in der Nacht 23.48ºC.

Geringe Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck ist 1015 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Es weht ein leichter Wind von 6.41m/s in 116º Richtung mit Böen von 8.18m/s. Dieses gemäßigte Wetter macht es zum perfekten Tag, um die lokalisierten Sehenswürdigkeiten von Cala Rajada zu genießen, ohne sich um starken Wind oder hohe Luftfeuchtigkeit sorgen zu müssen.

Die Wolkenbedeckung beträgt nur 10% und die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%. Sie können also mit sonnigem und trockenem Wetter rechnen. Insgesamt bietet das Wetter am 5. Juli in Cala Rajada perfekte Bedingungen für einen angenehmen Urlaubstag.