Für den 6. Juli 2024 steht in Sóller ein durchaus angenehmer Tag bevor: Mit Temperaturen zwischen 21.63°C und 29.88°C bekommen wir einen Tag, der eher im oberen Bereich des Durchschnitts liegt. Suche dir also einen schattigen Platz, falls du vor hast, den Tag draußen zu verbringen.

Temperaturverteilung über den Tag

Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages zwischen 21.87°C am Morgen und 29.71°C am Mittag. Am Abend liegen die Temperaturen noch bei angenehmen 27°C, bevor sie in der Nacht auf 22.7°C abkühlen.

Aber lasst euch nicht von den Rohzahlen täuschen! Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 21.97°C, klettert auf bis zu 30.07°C am Tag und fällt auf 28.45°C am Abend. In der Nacht fühlt es sich dann wie 23.22°C an.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck liegt bei 1009 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt.

Wind und Böen

Der Wind weht mit 3.35m/s aus der Richtung 70°, es sind jedoch Böen von bis zu 3.94m/s zu erwarten.

Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit

Die Bewölkung liegt bei 94%. Das bedeutet, dass der Himmel überwiegend bedeckt sein wird, aber die Chancen auf Regen sind bei 0%, also keine Sorge vor Regenschauern.