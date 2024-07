Nach der aktuellen Wettervorhersage für Alcúdia, Mallorca, belaufen sich die Minimaltemperaturen am 6. Juli 2024 auf 21.96ºC und die Maximaltemperatur auf 28.59ºC. Ab dem frühen Morgen können die Bewohner mit Temperaturen von 22.08ºC rechnen, die sich im Verlauf des Tages auf 28.26ºC erhöhen. Die Abendtemperatur geht auf 25.3ºC zurück und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 22.92ºC.

Die gefühlten Temperaturen sind leicht höher als die tatsächlichen Werte, mit voraussichtlich 22.46ºC am Morgen, steigend auf 29.26ºC während des Tages. Am Abend kühlt es sich auf gefühlte 25.74ºC ab, bevor es in der Nacht auf 23.41ºC sinkt.

Details zu Wind, Luftdruck und Feuchtigkeit

Die vorhergesagten Wetterbedingungen für Alcúdia beinhalten zudem eine atmosphärische Druckmessung von 1009 hPa und eine relative Feuchtigkeit von 55%. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 6.72m/s aus einer Richtung von 55º und kann in Böen bis zu 6.97m/s erreichen.

Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit

Trotz einer starken Bewölkung von zwischenzeitlich 90% ist die Regenwahrscheinlichkeit null. Damit kommt trotz hoher Bewölkungsdichte das mediterrane Wetter auf Mallorca auch am 6. Juli 2024 zur vollen Entfaltung.