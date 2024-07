Freuen Sie sich auf einen angenehmen Tag in Port d'Andratx mit Temperaturen zwischen 23.41°C und 25.79°C. Trotz der leichten Bewölkung bleibt das Regenrisiko bei Null und wir können uns auf einen größtenteils klaren Himmel freuen.

Ausführliche Vorhersage für den ganzen Tag

Starten Sie Ihren Tag mit einer erfrischenden Morgentemperatur von 23.7°C, die sich anfühlt wie 23.95°C. Am Tag steigt das Thermometer auf eine Höchsttemperatur von 24.84°C am Nachmittag, wobei die gefühlte Temperatur bei angenehmen 26.14°C liegt. Entlang des Tages sinkt die Temperatur wieder auf 24.53°C in der Nacht, mit einer gefühlten Temperatur von 25.13°C.

Die Luftdruckwerte reichen von 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt voraussichtlich etwa 70%. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.17 m/s ist zu erwarten, der aus Richtung 235° kommen wird, mit Windböen von bis zu 5.3 m/s.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt auf einem erfreulichen Wert von 0%, und die Bewölkung liegt bei etwa 79%. Das bedeutet, dass der Himmel in Port d'Andratx größtenteils klar bleibt und ideal für Outdoor-Aktivitäten ist.

Genießen Sie also Ihren Aufenthalt in Port d'Andratx und bereiten Sie sich mit dieser umfassenden Wettervorhersage auf Ihren Tag vor. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, wir bringen Ihnen die neuesten Wetterinformationen.