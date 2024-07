Santa Ponsa - Wir geben Ihnen eine detaillierte Vorhersage der Wetterbedingungen in Santa Ponsa für den 06. Juli. Beginnen wir mit den Temperaturen: Es wird eine minimale Temperatur von 22.31ºC und eine maximale Temperatur von 26.97ºC erwartet.

Schöner Start in den Tag, gefolgt von einem angenehm warmen Nachmittag

Die Vorhersage für den Morgen zeigt 22.55ºC, während die mittägliche Hitze auf rund 26.36ºC ansteigt. Am Nachmittag wird die Temperatur auf 26.71ºC geschätzt und sinkt abends auf 24.18ºC.

Die Wärmeempfindung variiert von 22.64ºC am Morgen, 26.36ºC am Tag, 27.91ºC am Nachmittag und 24.69ºC in der Nacht.

Wind und Luftfeuchtigkeit

Es wird ein leichter Wind erwartet, der mit 4.84m/s aus der Richtung 75º weht, mit Böen von bis zu 5.96m/s. Mit einer Luftdruckmessung von 1009 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62%.

Niedrige Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Bewölkung beträgt 80%, aber es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Damit ist der 06.07.2024 ein perfekter Tag, um das Beste aus Ihrem Besuch in Santa Ponsa zu machen und die schönen Strände, die das Gebiet zu bieten hat, zu genießen.