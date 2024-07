Am 6. Juli 2024 erwartet uns ein Tag mit überwiegend bedecktem Himmel in Cala Rajada, Mallorca. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% bleibt es trocken, jedoch sollte die hohe Luftfeuchtigkeit von 77% berücksichtigt werden.

Am Morgen starten wir mit einer Temperatur von 22.5ºC, die sich auf 24.25ºC am Tage erhöht. Am Nachmittag können wir noch eine leichte Steigerung auf 24.31ºC erwarten, bevor die Temperaturen in der Nacht wieder auf 23.22ºC sinken.

Fühlt sich an wie ...



Die gefühlte Temperatur weicht leicht von der tatsächlichen Temperatur ab. So wird es am Morgen wie 22.79ºC wirken, während des Tages wie 24.74ºC, am Nachmittag wie 24.81ºC und in der Nacht wie 23.71ºC.

Wind und Druck

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.82 m/s in Richtung 110º. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.9 m/s erreichen. Die atmosphärische Drucklage beträgt 1009 hPa.

Wolken und Regen

Die Wolkendecke bleibt mit 92% recht hoch, jedoch ist mit keiner Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen.

Bleiben Sie stets informiert mit dem aktuellen Wetterbericht für Cala Rajada.