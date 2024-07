Palma de Mallorca, die Sonneninsel im Mittelmeer, erfreut uns heute wieder mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen.

Temperaturübersicht

Die Mindesttemperatur wird heute bei behaglichen 20.18°C liegen, während das Thermometer am Nachmittag auf bis zu 29.46°C klettern wird. Im Tagesverlauf können wir uns auf 20.59°C am Morgen, 29.46°C am Tag, 27.2°C am Nachmittag und 22.94°C in der Nacht einstellen. Die gefühlten Temperaturen liegen bei 20.82°C am Morgen, 29.64°C am Tag, 28.03°C am Nachmittag und 23.2°C in der Nacht.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Der Luftdruck beträgt stabile 1015 hPa mit einer erträglichen Luftfeuchtigkeit von 45%. Ein sanfter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.02m/s aus Richtung 217º wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 4.16m/s erreichen können.

Wolken und Niederschlagsrisiko

Der Himmel über Palma wird wolkenlos sein, mit einer Nebeldecke von 0%. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt ebenfalls bei 0%, was einen sonnigen und trockenen Tag verspricht.

Fazit: Ein perfekter Tag, um die Schönheiten von Palma zu erkunden oder die Sonne an einem der zahlreichen traumhaften Strände zu genießen.