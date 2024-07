Im malerischen Sóller, im Herzen von Mallorca, erwarten wir bei minimalen Temperaturen von 20,36 Grad und maximalen Temperaturen von 31,12 Grad einen sonnigen Tag.

Im Tagesverlauf sind folgende Temperaturen zu erwarten: - Am Morgen wird es gegen 20,67 Grad - Am Tag wird es gegen 30,2 Grad - Am Nachmittag wird es gegen 27,94 Grad - In der Nacht wird es gegen 23 Grad.

Gefühlte Temperatur und sonstige Daten:

Die gefühlten Temperaturen liegen bei etwa 21,01 Grad am Morgen, 30,05 Grad am Tag, 28,56 Grad am Nachmittag und 23,16 Grad in der Nacht.

Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist um die 41%.

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3m/s in Richtung 252° mit Böen von bis zu 3,46m/s.

Die Bewölkung ist mit 0% äußerst gering und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist ebenfalls bei 0%.