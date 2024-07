Die Vorhersagen für den 08. Juli 2024 in Alcúdia versprechen ein erfreuliches Wetter. Die erwarteten Mindest- und Maximaltemperaturen liegen bei angenehmen 21.03ºC und 28.16ºC respektive. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 21.31ºC, welche im Laufe des Tages bis auf 26.37ºC ansteigen. Am Nachmittag können wir Höchsttemperaturen von 27.42ºC erwarten, während die Nachttemperaturen auf kühle 23.63ºC absinken.

Spüren Sie die wärmenden Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut

Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei milden 21.53ºC liegen, steigt dann auf 26.37ºC während des Tages und erreicht am Nachmittag ein Hoch von 28.05ºC. Die Nacht kühlt sich spürbar auf 23.8ºC ab. Der Luftdruck beträgt 1016 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Der Wind weht mit mäßigen 6.4 m/s aus 112º und Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 6.17 m/s.

Sonnenanbeter werden sich über den klaren Himmel freuen

Die Bewölkung wird auf 0% geschätzt, was bedeutet, dass der Himmel klar sein wird. Zudem liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, ideal für Outdoor-Aktivitäten und zum Genießen der mallorquinischen Strände. Bereiten Sie sich also auf einen perfekten Sommertag in Alcúdia vor!