Das schöne Ferienparadies Cala Millor auf unserer geliebten Insel Mallorca zeigt uns am 8. Juli wieder einmal, warum es ein beliebtes Reiseziel ist. Mit angenehmen Temperaturen zwischen 20,91 ºC und 24,58 ºC lädt der Tag zum Verweilen am Strand und zum Genießen des Meeres ein.

Morgens gleiten wir bei milden 20,99 ºC in den Tag

Die thermische Empfindung wird bei etwa 21,26 ºC liegen. Bei einer minimalen Bewölkung von nur 1% ist ein ausgedehntes Frühstück auf der Terrasse sicherlich eine gute Möglichkeit, den Tag zu beginnen.

Tagestemperaturen, ideal für einen Tag am Strand

Tagsüber erwarten uns Temperaturen um die 24,11 ºC, mit einer thermischen Empfindung von 24,25 ºC. Der fast wolkenlose Himmel und die nullprozentige Niederschlagswahrscheinlichkeit laden dazu ein, den Tag am Strand zu verbringen oder die lokale Kultur und Gastronomie zu erkunden.

Abends flaut es leicht ab, bleibt aber angenehm

Zum Abend hin werden wir immer noch angenehme 24,13 ºC haben, mit einer thermischen Empfindung von 24,30 ºC. Es ist der perfekte Moment, um einen schönen Spaziergang entlang der Küste zu genießen oder in einem der vielen Terrassenrestaurants zu speisen.

Nachts lassen die Temperaturen nach, es bleibt aber mild

Die Nachttemperaturen sinken auf rund 22,59 ºC ab, mit einer thermischen Empfindung von 22,84 ºC. Perfekt für einen nächtlichen Spaziergang oder einfach nur zum Schlafen mit offenen Fenstern und Meeresrauschen im Hintergrund.

Der Wind weht mit mäßiger Geschwindigkeit

Der Wind wird aus Richtung 117º mit einer Geschwindigkeit von 5,13 m/s und Spitzen von 5,25 m/s wehen. Also kaum spürbar, aber genug um für eine angenehme Brise zu sorgen.

Der Luftdruck wird bei etwa 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 64%, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Ohne jeden Zweifel kann der 8. Juli in Cala Millor als idealer Tag für jede Art von Outdoor-Aktivität betrachtet werden. Also vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzubringen und den Tag in vollen Zügen zu genießen!