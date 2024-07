Wir erwarten einen überwiegend warmen und sonnigen Tag in Cala Rajada am Montag, den 8. Juli 2024, mit Temperaturen, die über dem Durchschnitt dieser Jahreszeit liegen.

Die vorausgesagte Tiefsttemperatur für den Tag beträgt 21,47°C und die Höchsttemperatur 24,49°C. Am Morgen wird es etwa 21,62°C sein, während des Tages wird es auf etwa 23,82°C ansteigen, am Nachmittag auf etwa 24,41°C und in der Nacht auf etwa 23,17°C fallen.

Die gefühlten Temperaturen liegen im Bereich von 21,93°C am Morgen, 23,98°C während des Tages, 24,63°C am Nachmittag und 23,45°C in der Nacht.

Wind- und Wetterbedingungen

Mit einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Bewölkung von nur 2% verspricht der Tag all denen Freude, die das gute Wetter im Freien genießen möchten.

Der vorausgesagte atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 66%. Im Laufe des Tages wird der Wind aus der Richtung 128° wehen, mit einer Geschwindigkeit von 5,48 m/s und Windböen bis zu 5,72 m/s.

Also packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie die Schönheit Cala Rajadas bei idealen Bedingungen.