Der Wetterbericht für Palma am 09. Juli 2024 bietet eine überwiegend sonnige und freundliche Prognose. Die Temperaturen werden sich am Morgen bei angenehmen 21,4 °C befinden und bis zum Nachmittag auf einen Höchstwert von 29,81 °C ansteigen. Am Abend sinken die Temperaturen leicht auf 26,74 °C und erreichen in der Nacht einen Tiefstwert von 23,16 °C.

Angenehme Temperaturen und leichte Brise

Die Witterungsbedingungen in Palma werden durch eine sensible thermische Empfindung ergänzt, die sich morgens auf 21,29 °C, am Tag auf etwa 29,94 °C, am Abend auf 27,89 °C und nachts auf 23,67 °C belaufen wird. Die relative Luftfeuchtigkeit zeigt eine trockene Stimmung mit lediglich 44 %.

Ein leichter Wind von 4,49 m/s weht aus einer Richtung von 215 Grad, begleitet von gelegentlichen Böen, die eine Geschwindigkeit von 3,37 m/s erreichen können. Die atmosphärischen Bedingungen sind stabil mit einem Druck von 1016 hPa.

Wenig Wolken, keine Regenwahrscheinlichkeit

Am Himmel über Palma wird es eine minimale Bewölkung von nur 12 % geben, die den Sonnenschein kaum beeinträchtigen wird. Die Prognose zeigt zudem eine Wahrscheinlichkeit von 0 % für Regenfälle, weshalb die Chancen auf einen trockenen und sonnigen Tag hoch sind.

Insgesamt bietet sich den Bewohnern und Besuchern von Palma am 09. Juli 2024 eine hervorragende Gelegenheit, das Freie zu genießen und die angenehmen Temperaturen für Aktivitäten im Freien zu nutzen.