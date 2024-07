Am 09. Juli 2024 erwartet uns in Alcúdia ein angenehmer Sommertag mit einer Temperaturspanne zwischen 22.22ºC und 29.94ºC. Die morgendlichen Temperaturen betragen 22.45ºC, während wir tagsüber eine Temperatur von 28.22ºC erwarten dürfen. Am Nachmittag erreicht die Quecksilbersäule ihren Höchststand bei 29.64ºC und in der Nacht sinkt sie leicht auf 24.7ºC ab. Interessanterweise wird die gefühlte Temperatur von den tatsächlichen Messungen etwas abweichen. Beispielsweise wird es sich morgens wie 22.55ºC anfühlen, tagsüber wie 28.9ºC, am Nachmittag werden 30.67ºC empfunden und in der Nacht 25.11ºC.

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Die atmosphärischen Bedingungen zeigen einen Luftdruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 52%. Dies deutet auf eine relativ angenehme und warme Witterung hin, mit einem leicht erhöhten Luftdruck, welcher typisch für sommerliche Bedingungen ist.

Wind- und Wolkenverhältnisse

Ein leichter Wind aus der Richtung 102º mit einer Geschwindigkeit von 5.89m/s und maximalen Böen von 6.36m/s wird über Alcúdia wehen, was für eine erfrischende Brise sorgen dürfte. Die Nubosität liegt bei 13%, was bedeutet, dass nur wenige Wolken den Himmel zieren werden. Zudem besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, somit ist ein trockener und sonniger Tag garantiert.