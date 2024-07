Am 09. Juli erwartet uns in Port d'Andratx ein typisch sommerlicher Tag. Die Temperaturen zeigen eine angenehme, leicht warme Tendenz und die Wetterbedingungen sind insgesamt vielversprechend für Aktivitäten im Freien. Bereits am frühen Morgen werden die Temperaturen bei etwa 23,2°C liegen, gefolgt von einem leichten Anstieg auf 25,67°C im Laufe des Tages. Am Nachmittag erreichen wir eine Höchsttemperatur von 26°C, bevor es am Abend auf 24,07°C abkühlt.

Angenehme Temperaturen und milde Winde

Die gefühlte Temperatur wird sich nicht wesentlich von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden und sorgt somit für ein konsistentes und komfortables Wettererlebnis. Am Morgen spüren wir 23,33°C, tagsüber 25,86°C, am Nachmittag bleibt es bei 26°C und am Abend sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 24,73°C.

Mit einem Luftdruck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% sind die Bedingungen weder drückend noch unangenehm feucht. Der Wind weht sanft aus Richtung 136° mit einer Geschwindigkeit von etwa 3,88 m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 4,46 m/s.

Kaum Bewölkung und keine Niederschläge erwartet

Ein weiterer Pluspunkt für diesen Tag ist, dass die Nubosität nur 22% beträgt, sodass wir mit viel Sonnenschein rechnen können. Außerdem liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was jede Art von Outdoor-Aktivität begünstigt.

Insgesamt steht uns ein herrlicher Sommertag in Port d'Andratx bevor, der ideal geeignet ist, um die Natur zu genießen oder einen Ausflug ans Meer zu planen. Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern einen wunderschönen Tag!