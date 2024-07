Am 9. Juli 2024 wird das Wetter in Santa Ponsa gemäß den aktuellen Vorhersagen durch milde Temperaturen und klare Bedingungen geprägt sein. Erwartet werden eine minimale Temperatur von 21,91°C und eine maximale Temperatur von 27,77°C. Prognostiziert sind Vormittagstemperaturen von 22,11°C, welche im Tagesverlauf auf 27,37°C ansteigen und gegen Abend wieder auf 26,53°C abkühlen, bevor die Nacht mit 23,23°C einsetzt.

Milde Temperaturen und geringe Bewölkung

Die Wetteraussichten für Santa Ponsa am 9. Juli sind besonders günstig. Am Morgen wird eine Temperatur von 22,11°C bei einer gefühlten Temperatur von 22,1°C erwartet. Der Tag erreicht seinen Höhepunkt mit einer gemessenen Temperatur von 27,37°C und einer gefühlten Temperatur von 27,92°C, bevor der Nachmittag mit 26,53°C und einer entsprechenden gefühlten Temperatur etwas kühler wird. In der Nacht sinkt die Temperatur auf 23,23°C, wobei die gefühlte Temperatur leicht höher bei 23,83°C liegen wird.

Winde und allgemeine Wetterbedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen sind mit einem Druck von 1016 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei 52% liegen, was für ein wohltuendes Klima sorgt. Der Wind wird aus einer südlichen Richtung (179º) mit einer Geschwindigkeit von 2,97 m/s wehen, wobei gelegentliche Böen von bis zu 3,24 m/s zu erwarten sind. Insgesamt wird die Bewölkung mit 18% gering sein, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, sodass ein sonniger Tag bevorsteht.

Wir hoffen, dass diese Wettervorhersage Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten in Santa Ponsa für den 9. Juli 2024 optimal zu planen. Genießen Sie das sonnige Wetter und die angenehmen Temperaturen!