Palma, die lebendige Hauptstadt der Balearen, kann sich auf einen perfekten Sommertag mit hervorragenden Wetterbedingungen freuen. Das Thermometer wird erwartungsgemäß auf bis zu 29,81ºC klettern, während die niedrigste Temperatur des Tages voraussichtlich 21,28ºC erreichen wird.

Tagesverlauf der Temperaturen

Am Morgen bleibt es mit 21,4ºC angenehm kühl. Tagsüber erwartet uns eine hochsommerliche Temperatur von 29,81ºC. Im Laufe des Nachmittags wird ein leichter Rückgang auf 26,74ºC erwartet, bevor das Thermometer nachts auf eine angenehme 23,16ºC abkühlt.

Thermische Sensation

Die gefühlte Temperatur, die oft stark von der tatsächlichen abweicht, wird morgens bei 21,29ºC liegen, gegen Mittag bei 29,94ºC, am Nachmittag bei 27,89ºC und in der Nacht bei 23,67ºC. Sie können also mit einem angenehmen Klima rechnen, ideal um das pulsierende Treiben der Stadt zu genießen.

Weitere Wetterparameter am 09. Juli

Die Luftdruckbedingungen bleiben stabil mit einem Wert von 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 44%. Ein leichter Wind wird aus Richtung 215º mit einer Geschwindigkeit von 4,49m/s wehen, mit Böen von bis zu 3,37m/s. Erwarten Sie nur leichte Bewölkung von 12%, wobei das Regenrisiko für den gesamten Tag bei 0% liegt. Also, nichts wird Ihren perfekten Sommertag in der mallorquinischen Hauptstadt stören.

Genießen Sie einen herrlichen Tag in Palma und vergessen Sie nicht, sich gegen die Sonne zu schützen! Bleiben Sie mit uns für die aktuellsten und genauesten Wetterinformationen.