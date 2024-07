Der 9. Juli 2024 trifft uns in Sóller auf Mallorca mit einer Hitzewelle, die genauso prächtig wie verträglich ist. Die Wettervorhersage zeigt Höchsttemperaturen auf, die bei 32.07°C angesiedelt sind, während die niedrigsten Werte bei 21.46°C liegen.

Wärmewelle während des Tages, milde Nacht

Die Tageshitze erreicht ihren Höhepunkt bei einer Temperatur von 31.51°C, während wir uns abends auf mildere 28.34°C einstellen können. Wenn die Nacht sich dann über Sóller legt, erwartet uns eine Temperatur von 23.81°C. Tatsächlich wird die gefühlte Temperatur ein wenig milder sein, nämlich 21.64°C am Morgen, 30.99°C am Tag, 29.15°C am Nachmittag und schließlich 24.18°C in der Nacht.

Weitere Wetterdetails

Ein weiterer Grund zum Aufatmen ist die vorherrschende, leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 2.21m/s in 272° Richtung und Spitzenwerten bis zu 2.84m/s. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36% und einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa bietet Sóller komfortable Bedingungen für alle, die sich einen sonnigen Tag unter dem Himmel Mallorcas wünschen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Die Bewölkung beträgt 3%, was uns den Himmel in seiner ganzen Majestät bewundern lässt.