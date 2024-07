Alcúdia, Mallorca, 9. Juli 2024 – Der erwartete sonnige Tag der schönen Küstenstadt Alcúdia bietet den Bewohnern und Touristen einen perfekten Tag, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten zu genießen. Die Mindesttemperatur wird voraussichtlich 22,22ºC und die maximale Temperatur 29,94ºC betragen.

Im Speziellen werden am Morgen etwa 22.45ºc erwartet, während des Tages wird es auf 28.22ºC ansteigen, am Nachmittag zu einer Höchsttemperatur von 29.64ºC kommen und schließlich abends auf 24.7°C abkühlen. Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich allerdings leicht, sie liegen am Morgen bei 22.55ºC, am Tag bei 28.9ºC, am Nachmittag bei 30.67ºC und schließlich am Abend bei 25.11ºC.

Ein leichter Wind weht durch die Stadt

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.89m/s aus der Richtung 102º wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 6.36m/s erreichen können. Die Bewölkung beträgt nur 13%, es ist also ein recht sonniger Tag zu erwarten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der atmosphärische Druck, der bei 1016 hPa liegen wird, und die relative Luftfeuchtigkeit von 52%.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Regenwahrscheinlichkeit 0% beträgt, wird es also definitiv keinen Niederschlag geben. Insgesamt ein hervorragender Tag, um die Wunder von Alcúdia und die Schönheit Mallorcas zu genießen.

Viel Spaß bei Ihrem Abenteuer auf Mallorca!