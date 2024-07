Bereiten Sie sich auf einen erfrischenden Hauch von Sommer in Santanyí vor! Mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 21,72ºC und einer höchsten von 27,8ºC bietet der 9. Juli 2024 ideale Bedingungen für einen idyllischen Tag im Paradies der Balearen. Die Tageszeit spielt hierbei eine wichtige Rolle: Der Morgen beginnt mit etwa 21,9ºC, während am Tageshöhepunkt ein Hoch von 27,3ºC erreicht wird. Am Nachmittag mildert sich die Hitze auf 26,28ºC, um schließlich in der Nacht auf erträgliche 23,58ºC abzusinken.

Weitere Details: Von Wind und Wetterwerten Neben der Temperatur gibt es weitere wichtige Aspekte, die das Wettergeschehen prägen: Die 'gefühlte Temperatur' ist morgens bei etwa 22,18ºC, wächst tagsüber auf 28,07ºC, um am Nachmittag wieder auf 26,28ºC und schließlich nachts auf 24,06ºC zu sinken. Der Luftdruck wird voraussichtlich etwa 1016 hPa betragen, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei ungefähr 55%. Auch Windgeschwindigkeit und Richtung spielen eine Rolle: Der Wind wird mit etwa 4,57 m/s aus Richtung 124º wehen und in Böen auf 4,09 m/s ansteigen. Die Bewölkung bleibt mit 6% recht niedrig, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was einen klaren, sonnigen Tag verspricht. Zusammenfassung: Sonnenbrille auf und los geht's! Kurz gesagt: Das Wetter am 9. Juli 2024 in Santanyí zeigt sich von seiner besten Sommerseite. Mit angenehmen Temperaturen, leichtem Wind und kaum Wolken wird Mallorcas Perle zu einem echten Sommerparadies. Der Sommer erwartet Sie bereits!