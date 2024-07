Sonne pur und sengende Hitze sind die Protagonisten des morgigen Wetters in Sóller. Mit Temperaturen, die bis zu 31.67ºC steigen und einer minimalen Nachttemperatur von angenehmen 22.19ºC, erweist sich der 10. Juli 2024 als ein Tag, der für Sommerliebhaber wie maßgeschneidert ist.

Meteorologische Berührungspunkte des Tages

Der Tag beginnt mit einer Frühtemperatur von 22.38ºC. Im Laufe des Tages wird die Quecksilbersäule auf beeindruckende 31.41ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf immer noch warme 28.77ºC zurückgeht. Die Nacht bringt eine angenehme Kühle mit Tiefsttemperaturen von 24.69ºC.

Spricht man von der gefühlten Temperatur, starten wir mit angenehmen 22.71ºC am Morgen. Am Tag steigt diese auf höchst gemessene sengende 32.13ºC und am Nachmittag zu gemessenen 30.37ºC, bevor sie am Abend auf eine Nachtruhe von 25.12ºC geht.

Himmlische Bedingungen und Lüftungsrelationen

Die Luftfeuchtigkeit beträgt 44 %, während der atmosphärische Druck auf 1018 hPa berechnet wird. Die Winde sind eher sanft, mit einer Hauptgeschwindigkeit von 2.51m/s aus der Richtung 257º und Böen von 2.29m/s. Der Himmel wird mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0 % wolkenlos sein, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für sonnige Aktivitäten macht.

Alles in allem werden die Bewohner von Sóller und ihre Besucher am 10. Juli einen wundervollen Sommertag erleben dürfen.