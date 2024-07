Ein Tag, der Strandliebhaber erfreut

Der Sommer zeigt sich in Alcúdia, auf der traumhaften Insel Mallorca, von seiner schönsten Seite. Am 10. Juli erwartet uns ein strahlend schöner Tag mit wolkenfreiem Himmel und angenehmen Temperaturen.

Temperaturverlauf und Feel-Good-Faktor

Die Tagestemperaturen variieren zwischen einer Minimaltemperatur von 23,1°C und einer Maximaltemperatur von 29,36°C. Morgens starten wir mit 23,25°C in den Tag, das Thermometer klettert bis zum Mittag auf 28,11°C. Am Nachmittag erreichen wir mit 27,21°C das Tageshoch, bevor die Temperatur abends auf 24,62°C zurückgeht.

Doch wie fühlt sich das Ganze an? Die gefühlte Temperatur liegt bei etwa 23,82°C in der Früh, bei ungefähr 29,5°C zur Mittagszeit, dann um die 28,51°C am Nachmittag und schließlich bei angenehmen 25,15°C in der Nacht.

Atmosphärische Bedingungen und Windverhältnisse

Der Luftdruck beträgt 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt durchschnittlich 59 Prozent. Mild und angenehm, ideale Bedingungen für einen Badeausflug oder einen ausgedehnten Stadtbummel.

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,46 m/s aus einer Richtung von 17° und in Böen kann er auf bis zu 4,85 m/s auffrischen. Ein ganz normaler Sommertag also, der jeden Wassersportler begeistern dürfte.

Sonne satt bei null Prozent Regenwahrscheinlichkeit

Die Wolkenquote beträgt 0 Prozent und damit ist auch die Regenwahrscheinlichkeit gleich null. Ein Tag, wie geschaffen, um sich unter der mallorquinischen Sonne zu entspannen und das mediterrane Lebensgefühl zu genießen.