Allgemeine Wettervorhersage

Der Tag in Cala Millor beginnt mit einer Mindesttemperatur von 22,29°C und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 26,88°C zur höchsten Tageszeit. Die Tiefsttemperaturen werden am frühen Morgen erwartet, während die Höchsttemperaturen am späten Nachmittag erreicht werden.

Temperaturentwicklung

Im Tagesverlauf erwärmt sich die Temperatur allmählich von 22,73°C am Morgen über 25,97°C tagsüber bis hin zu 26,77°C am späten Nachmittag. Bei Einbruch der Dunkelheit kühlt es sich leicht auf 24,61°C ab.

Atmosphärische Bedingungen

Die gefühlte Temperatur, die sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Windgeschwindigkeit berücksichtigt, wird voraussichtlich bei 23,07°C am Morgen, bei 25,97°C tagsüber, bei 28,12°C am späten Nachmittag und bei 25,06°C in der Nacht liegen.

Wind und Feuchtigkeit

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,73m/s aus Richtung 133º und könnte in Böen bis auf 4,82m/s ansteigen. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 65% liegen, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt.

Weitere Wetterbedingungen

Der atmosphärische Druck wird bei 1018 hPa liegen, und es gibt keinerlei Anzeichen für Regen, da die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0% und die Bewölkung ebenfalls bei 0% liegt. Grundsätzlich zeigt sich das Wetter in Cala Millor am 10. Juli also von seiner besten Seite.