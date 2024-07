Santa Ponsa, ein gemütlicher Ortsteil der Gemeinde Calvià auf der bezaubernden Insel Mallorca, öffnet seine Arme am 10. Juli 2024 mit Vorhersagen für hervorragendes Wetter. Mit Worten wie strahlend, sonnig und günstig gefüllt, prognostiziert der aktuelle Wetterbericht einen unvergesslichen Tag für Einwohner und Besucher gleichermaßen.

Leicht und Luftig: Temperaturen und Windprognosen

Die Morgentemperaturen in Santa Ponsa werden mit erstaunlichen 22,91°C beginnen, während sie tagsüber auf 27,58°C klettern. Am Nachmittag können Sie mit Temperaturen von 26,81°C rechnen und am Abend kühlt es auf angenehme 24,35°C ab. Die gefühlten Temperaturen bewegen sich zwischen 23,21ºC am Morgen und 24,93ºC in der Nacht, der perfekte Rahmen für einen Tag in der Sonne.

Es wird einen milden Wind geben, der mit 4,07 m/s aus Richtung 196º weht und in Böen bis zu 3,65 m/s erreicht. Die Druckbedingungen bleiben stabil bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%, was das angenehme Gefühl auf Ihrer Haut unterstützt.

Sonnenkönig: Keine Wolken am Himmel und keine Regenschauer in Sicht

Genießen Sie den sonnenverwöhnten Tag in Santa Ponsa unter einem klaren blauen Himmel mit einer Wolkenabdeckung von 0%. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% wird Ihr Sonnenbaden nicht durch unerwartete Schauer unterbrochen. Machen Sie das Beste aus diesem wunderbaren Tag und erkunden Sie den Ort mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Sie konnten keinen besseren Tag für Ihren Besuch in Santa Ponsa wählen. Ob Sie die Strände genießen, die historischen Stätten erkunden oder einfach nur die Zeit mit Ihren Lieben verbringen - dieses Wetter ist genau das, was Sie brauchen.