Der Sommer bietet uns eine Prise Sonnenschein mit erfrischender Brise in Palma. Für den 11. Juli 2024 wird eine perfekte Balance aus sommerlicher Hitze und kühlender Brise erwartet. Mit einer minimalen Temperatur von 22,26ºC und einer maximalen Temperatur von 30,89ºC hat Palma perfekte Bedingungen für einen angenehmen Tag.

Morgendliche Frische und heißer Nachmittag erwarten die Einwohner des Paradieses der Balearen

Wir starten den Tag mit einer angenehmen Temperatur von 22,47ºC am Morgen. Aber keine Sorge, die Hitze rollt herein und erreicht um die Mittagszeit ihren Höhepunkt mit 30,59ºC. Aber der Tag endet nicht dort. Am Nachmittag, nach dem Höhepunkt der Hitze, erwartet uns eine angenehmere Temperatur von 27,93ºC, die sich in die Nacht fortsetzt und einen kühlen Abend mit einer Temperatur von 23,6ºC bereithält.

Keine Chance für Regen, aber ideale Bedingungen für einen strahlenden Tag

Neben den idealen Temperaturen erwartet uns ein weiterer strahlender Tag in Palma mit null Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit und einem klaren, wolkenlosen Himmel. Wir können einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 48 Prozent erwarten.

Eine sanfte Brise, um die Sommertemperaturen auszugleichen

Um die Sommerhitze auszugleichen, bringt uns der Tag eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 3,98 m/s aus der Richtung 196º und Böen von 3,21 m/s.

Also, genießen Sie diesen perfekten, sonnigen und erfrischenden Sommertag in Palma. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und genießen Sie den herrlichen Sommer auf den Balearen.