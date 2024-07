Mallorca liefert wieder einmal einen perfekten Sommertag, da erwartet wird, dass Santanyí am 11. Juli 2024 mit einer Höchsttemperatur von 28,26 Grad Celsius einige der besten Wetterbedingungen bietet. Mit angenehmen Morgen-, Tag- und Nachttemperaturen, begleitet von geringer Luftfeuchtigkeit und leichten Windböen, lädt das Wetter zum Genießen des sonnenverwöhnten Lebensstils der Insel ein.

Temperaturprognosen und -gefühle

Die Mindesttemperatur für diesen Tag wird 22,75 Grad Celsius betragen, wobei sie morgens auf 22,85 Grad ansteigt. Die Tagestemperaturen steigen auf warme 27,92 Grad Celsius, wobei die Nachmittagstemperaturen auf 26,8 Grad fallen. Die Nächte werden mit 23,66 Grad Celsius angenehm kühl sein.

Die gefühlten Temperaturen variieren im Laufe des Tages geringfügig. Morgens wird es sich wie 23,28 Grad Celsius anfühlen, während es tagsüber auf 29,23 Grad klettert. Die Nachmittagstemperaturen fallen auf gefühlte 28,24 Grad, während die Nachttemperaturen sich auf 24,33 Grad abkühlen.

Ventilatoren auf Abstand halten

Der Wind wird nicht dominant sein, mit einer Geschwindigkeit von 4,55 m/s aus Richtung 166 Grad und Böen von bis zu 5,46 m/s. Aufgrund der geringen Windbewegung und der angenehmen Temperaturen ist es unwahrscheinlich, dass Kühlventilatoren erforderlich sind.

Geringe Luftfeuchtigkeit und klare Himmel

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59 Prozent, was für diese Jahreszeit recht niedrig und angenehm ist. Am Himmel sind keine Wolken zu erwarten, da die Bewölkung 0 Prozent beträgt. Darüber hinaus beträgt die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls 0 Prozent, was einen klaren und trockenen Tag verspricht.

Die Wettervorhersage für Santanyí am 11. Juli 2024 deutet darauf hin, dass es ein idealer Tag zum Erkunden und Genießen der Schönheit der Insel sein wird. Egal ob Sie am Strand liegen, durch die charmanten Straßen schlendern oder einfach nur unter der mediterranen Sonne entspannen möchten, das Wetter wird Sie nicht enttäuschen.