Die Wettervorhersagen für Santa Ponsa am 11.Juli 2024 prognostizieren ideale Bedingungen für alle, die die sonnenverwöhnte Insel Mallorca besuchen möchten. Die Vorhersagen zeigen eine Mindesttemperatur von 22,99ºC und eine Maximaltemperatur von 28,5ºC. Der Tag beginnt mit einer morgendlichen Temperatur von 23,11ºC und steigt im Laufe des Tages auf 28,27ºC, bevor er sich am Abend auf eine angenehme Temperatur von 26,78ºC abkühlt. Die Nachttemperaturen fallen dann wieder auf 23,93ºC.

Ein perfekter Tag für alle Aktivitäten unter freiem Himmel

Die gefühlten Temperaturen werden den ganzen Tag über recht angenehm sein, beginnend mit 23,57ºC am Morgen, bis zu 29,62ºC während des Tages, 28,35ºC am Abend, und abschließend um 24,6ºC in der Nacht. In Anbetracht der vorhergesagten Luftfeuchtigkeit von 58% sollten die Besucher eine gute Mischung aus Wärme und Komfort erleben.

Leichte Brise und strahlend blauer Himmel

Mit einem vorhergesagten Wind von 4,71 m/s in der Richtung von 128º und Böen von bis zu 5,79 m/s, wird erfrischende Meeresbrise ergiebig serviert. Hinzu kommt ein atmosphärischer Druck von 1017 hPa. Und um das Bild von einem perfekten Sommertag abzurunden, zeigt die Vorhersage eine 0% Nubosität und eine 0% Regenwahrscheinlichkeit an, was bedeutet, dass die Besucher ihre Pläne für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur zum Faulenzen am Strand ohne Sorgen um Regen vorantreiben können.