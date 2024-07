Das Wetter in Cala Rajada am 11. Juli 2024 lockt mit strahlendem Sonnenschein und angenehmer Wärme. Das Thermometer erreicht einen Höchstwert von 27,77ºC und fällt nicht unter 23,69ºC. Damit offeriert der idyllische Ort auf Mallorca perfekte Bedingungen für einen entspannten Urlaubstag.

Detaillierte Vorhersage: Morgens, Mittags, Abends und Nachts

Der Tag in Cala Rajada startet bereits mit milden 23,74ºC am Morgen. Die Temperaturen erhöhen sich auf 26,49ºC zur Mittagszeit und erreichen ihren Höhepunkt mit 27,61ºC am Nachmittag. Nach Sonnenuntergang werden noch immer angenehme 24,06ºC erwartet.

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Werten. Am Morgen beträgt das Gefühl 24,34ºC, tagsüber 26,49ºC, am Nachmittag 29,08ºC und in der Nacht schließlich 24,66ºC.

Wettermuster: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlag

Die atmosphärischen Bedingungen, die an diesem Tag erwartet werden, sind ebenso günstig. Der Luftdruck beträgt 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%.

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,72 m/s aus 152º Richtung und kann Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,18 m/s erreichen. Da der Himmel vollkommen wolkenlos sein wird, beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit 0%.

Es ist ein perfekter Tag, um Cala Rajada und seine atemberaubende Umgebung zu erkunden. Der klare Himmel, die angenehmen Temperaturen und die sanfte Brise versprechen ein erfrischendes Erleben voller Sonnenschein und mallorquinischer Gastfreundschaft.