Der Tag in Palma am 12. Juli 2024 verspricht laut aktuellen Vorhersagen angenehme Bedingungen, mit Temperaturen, die von 22.59ºC in den Morgenstunden bis 31.13ºC am Nachmittag steigen. Die Atmosphäre drückt stellenweise mit 1013 hPa und damit erleben wir einen Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit, um die 56 Prozent.

Integrierte Wetterbedingungen über den Tag verteilt

Bereits am Morgen liegt die Temperatur in Palma bei 22.59ºC, wodurch ein angenehmes Wetter zum Start in den Tag begünstigt wird. Im Laufe des Tages erhöht sich die Temperatur auf bis zu 29.98ºC, während sie am Nachmittag ein Maximum von 30.07ºC erreicht. Wenn die Sonne untergeht, sinkt das Thermometer auf 23.01ºC - perfekt für einen lauen Sommerabend. Die gefühlten Temperaturen variieren leicht von diesen Werten, im Durchschnitt dazu bei etwa 23.15ºC am Morgen, 32.03ºC tagsüber, 32.38ºC am Nachmittag und etwa 23.51ºC in der Nacht.

Wind- und Niederschlagsbedingungen

Der Wind wird in Richtung 59º wehen, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6.71m/s und Böen von bis zu 8.94m/s. Beide Werte in Kombination sorgen für eine erfrischende Brise, ideal zum Abkühlen an einem warmen Sommertag. Und keine Sorge um den Regenschirm: Die Prognose für Niederschläge liegt bei null Prozent, was einen trockenen Tag verspricht. Die Bewölkung bleibt außerdem gering, mit einer Abdeckung von 0%, wodurch der Himmel für Palma am 12. Juli 2024 überwiegend klar sein wird.